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Уфимский рэппер FACE попал в топ самых запрашиваемых мужчин Яндекса

12 декабря 2017, 16:25
"Эщкере" стал наиболее популярным запросом в поисковой системе в категории "мемы", а его автор занял шестое место с списке мужских имен.

Яндекс подготовил аналитику самых популярных поисковых запросов пользователей в 2017 году. В общероссийский ТОП попали самые разнообразные запросы из разных сфер жизни. В категории «мемы» на первом месте оказался «эщкере». А автор этого мема Face занял шестое место в списке мужских имен.

На первом месте в списке самых запрашиваемых оказался певец Дима Билан, на втором - телеведущий Андрей Малахов, на четвертом - народный артист Армен Джигарханян, на пятом - режиссер Кирилл Серебренников, наш скандальный земляк - на пятом.

Напомним, 20-летний уфимец Иван Дремин, выступающий под ником FACE - рекордсмен по популярности исполнителей ВКонтакте. В этом году он выпустил во «ВКонтакте» свой новый альбом «No Love», который стал самым скачиваемым в сети. Стиль исполнителя отличается скандальностью, в его текстах часто можно встретить большое количество нецензурной лексики. Между тем, рэппер достаточно популярен у несовершеннолетней аудитории.

«Эщкере» — популярная среди рэп-исполнителей фраза, которая произошла от английского слова esketit, что на самом деле означает let’s get it, то есть «давайте это получим», «давайте замутим» и так далее, вариантов может быть много в зависимости от контекста.

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