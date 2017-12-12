Уфимский рэппер FACE попал в топ самых запрашиваемых мужчин Яндекса

Напомним, 20-летний уфимец Иван Дремин, выступающий под ником FACE - рекордсмен по популярности исполнителей ВКонтакте. В этом году он выпустил во «ВКонтакте» свой новый альбом «No Love», который стал самым скачиваемым в сети. Стиль исполнителя отличается скандальностью, в его текстах часто можно встретить большое количество нецензурной лексики. Между тем, рэппер достаточно популярен у несовершеннолетней аудитории.