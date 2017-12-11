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В Уфе для ледовых городков одного из районов привезут 300 тонн льда

11 декабря 2017, 14:36
Ледовые городки установят в Демском районе города.

На Глубоком озере заготавливают ледяные плиты для новогодних площадок Демского района, сообщили в пресс-службе администрации города. Рабочие должны напилить примерно 250 кубометров льда толщиной 20 сантиметров.

На днях художники начнут выпиливать скульптуры в демском парке культуры и отдыха. Кроме центральной ёлки в Демском районе города обустроят еще десять ледовых городков:

во дворах по ул. Таллинская, 21, ул. Правды, 13, ул. Магистральная 27/1, ул. Грозненская, 69/6, ул. Строителей, 5, ул. Г.Кусимова, 15/2, ул. Грозненская, 69, ул. Дагестанская, 29, микрорайон «Яркий» и в сквере возле ДТ «Орион».

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