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В Башкирии возбудили дело о ветхой школе против неизвестных пока чиновников

11 декабря 2017, 18:12
Поводом для проверки стали публикации в СМИ и соцсетях.

Сегодня, 11 декабря, стало известно, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в средней школе села Нижнетроицкое в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

Напомним, что известие о жутких условиях, в которых приходится учиться детям в селе Нижнетроицком, сначала появилось в одной из групп ВКонтакте, а потом и разнеслось по СМИ. Когда выяснилось, что классы в обветшавшей школе топятся дождями даже после якобы капитального ремонта, в школе побывали представители Роспотребнадзора и прокуратуры. Больше всего их заинтересовал тот факт, как школа в таком состоянии могла быть принята в эксплуатацию в конце августа.

После проверки следствие пришло к выводу, что с сентября прошлого года и по октябрь нынешнего года «неустановленные должностные лица» школы допустили проведение занятий в аварийных помещениях. Установить, кто за такое безобразие должен нести персональную ответственность, проверявшим пока не удалось. Это должно быть сделано в процессе расследования уголовного дела.

Сейчас проводятся допросы свидетелей и изучается техническая документация, назначена строительно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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