В Башкирии возбудили дело о ветхой школе против неизвестных пока чиновников

Напомним, что известие о жутких условиях, в которых приходится учиться детям в селе Нижнетроицком, сначала появилось в одной из групп ВКонтакте, а потом и разнеслось по СМИ. Когда выяснилось, что классы в обветшавшей школе топятся дождями даже после якобы капитального ремонта, в школе побывали представители Роспотребнадзора и прокуратуры. Больше всего их заинтересовал тот факт, как школа в таком состоянии могла быть принята в эксплуатацию в конце августа.