«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Локомотивом»

Вчера, 10 декабря, на льду «Уфа-Арены» «Салават Юлаев» провел с ярославским «Локомотивом» последний домашний матч в этом году. Игра завершилась волевой победой уфимцев.
В первом периоде гости выиграли вбрасывание и уже на пятой секунде матча открыли счет. А за пять секунд до конца периода реализовали большинство, доведя счет до 2:0 в свою пользу.
Тренерский штаб «юлаевцев» произвел замену вратаря, Бена Скривенса заменил Андрей Кареев. И то ли сработала замена, то ли драка между Макаровым и Накладалом добавила уфимцам эмоций, но «Салават Юлаев» сравнивает счет во втором периоде. Сначала отличился Михаил Юньков, потом – Тему Хартикайнен.
В третьем периоде хозяева льда забили третью шайбу. После броска Захара Арзамасцева первым на добивании был Йоонас Кемппайнен. 3:2 – волевая победа уфимцев и первая победа команды, когда ее ворота защищал Андрей Кареев.
Вот что после матча говорили уфимские игроки Игорь Макаров и Андрей Кареев.
Следующую игру «Салават Юлаев» сыграет 18 декабря с «Ак Барсом» - в Казани, начав с этой игры десятиматчевую выездную серию.