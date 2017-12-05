«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд

– Это была очень сложная игра. «Динамо» очень хорошо играло в защите. Создавало нам неудобства для игры в нападении. Они хорошо оборонялись и создавали опасные контратаки, это было тяжело для нас. Но мы выиграли, это очень важно для нас в данный момент. У нас было тяжёлое время, мы проиграли много игр. Думаю, что наша команда просто выросла, мы стали играть вместе. Стали лучше, как команда.