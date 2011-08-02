Бони нем. За солиста легендарной группы рот открывал чернокожий уфимский студент (фото, видео)

Для этого исполнителю пришлось попотеть: Виктор, словно заправский спортсмен, сиганул по беговой дорожке вдоль трибун, зазывая немногочисленных зрителей выйти на поле перед сценой, чем очень озадачил полицейских. Стоит отметить, что правоохранителей в этот день было гораздо больше, чем самих зрителей. Сотрудники правопорядка ни в какую не хотели пускать публику на беговую дорожку, поскольку им не было дано такой команды. Но вскоре сжалились над артистом, и народ начал собираться у сцены. Выходной день и отсутствие рекламы сделали свое дело: на встречу с артистом пришли не его поклонники, а праздношатающиеся горожане, случайно оказавшиеся в этих местах, черниковские маргиналы и городские сумасшедшие всех мастей.