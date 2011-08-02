Бони нем. За солиста легендарной группы рот открывал чернокожий уфимский студент (фото, видео)

Виктор Салтыков: «В провинции девушки приятнее»
Однако опознать удалось лишь одного участника группы, которым оказался студент уфимского медуниверситета Дэвид Боджей, известный клубной публике под именем dj Bojya.
Идея соединить спортивный и музыкальный праздники не увенчалась успехом. Если на матчи народ еще худо-бедно собрался, покрыв от силы четверть стадиона, то на обещанный концерт осталась лишь от силы сотня уфимцев, видимо, не имеющих приусадебные участки. Когда приехавший на площадку Виктор Салтыков увидел пустые трибуны, то заметно помрачнел, но поскольку гонорар уже был артистом получен, певцу ничего не оставалось, как выйти на сцену. Собравшись с духом, Виктор решил устроить ретро-дискотеку с теми, кто все-таки почтил артиста своим присутствием.
Для этого исполнителю пришлось попотеть: Виктор, словно заправский спортсмен, сиганул по беговой дорожке вдоль трибун, зазывая немногочисленных зрителей выйти на поле перед сценой, чем очень озадачил полицейских. Стоит отметить, что правоохранителей в этот день было гораздо больше, чем самих зрителей. Сотрудники правопорядка ни в какую не хотели пускать публику на беговую дорожку, поскольку им не было дано такой команды. Но вскоре сжалились над артистом, и народ начал собираться у сцены. Выходной день и отсутствие рекламы сделали свое дело: на встречу с артистом пришли не его поклонники, а праздношатающиеся горожане, случайно оказавшиеся в этих местах, черниковские маргиналы и городские сумасшедшие всех мастей.
Артист порадовал зрителей своими хитами «Кони в яблоках», «Островок» и «Белая ночь». А во время исполнения одной из лирических композиций вывел на сцену уфимку.
- В провинции девушки намного приятнее, - приобнял даму за талию Салтыков. - Приезжает такая в Москву – милая, кроткая, а потом так нервы вытаскивает, так ранит мужское сердце, что выть хочется. А ведь парни тоже чувствительные. И вот сидишь на кухне с бутылочкой, а она и трубку не берет.
Видимо, с уфимской сцены Виктор вспомнил свой неудавшийся брак с певицей Ириной Салтыковой, которая приехала покорять Москву из Тульской области. Правда, после развода Виктор недолго оставался в одиночестве. Вторую супругу артиста тоже зовут Ирина. В этом браке у 53-летнего Салтыкова растут дочь Аня и сын Святослав.
Вилли Токарев: «Башкирский мед – лучший в мире»
Когда зазвучало ресторанно-залихватское «унца-унца» на сцену бодрячком выпорхнул 76-летний Вилли Токарев.
- Очень рад, что сегодня выступаю в Уфе. Я даже купил мед себе и своим друзьям, ведь башкирский мед – лучший в мире, - поприветствовал публику певец, шевеля знаменитыми чапаевскими усами, и исполнил свой главный хит «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой».
До выступления действительно очень невысокий артист, облаченный в желтый костюм и цветастый галстук, прохаживался за сценой и вынимал из черного пакета бесчисленное количество открыток с собственным изображением, подписывая их всем желающим. На обороте можно было ознакомиться с дискографией шансонье, которая насчитывает больше сорока альбомов. Интересно, что аж десять пластинок Токарев издал в 90-м, когда вернулся из Америки на родину.
- Да здравствует дружба между евреями и народами! – прокричал он и исполнил попурри из еврейских песен, видимо, перепутав уфимский стадион со сценой кабака на Брайтоне, куда эмигрировал в 74-м. Прозвучали и «Хава нагила», и «Шолом алейхем».
- Евреи среди зрителей есть? – все не унимался артист, но народ безмолвствовал.
Стоит отметить, что к выходу Токарева на сцену на стадионе осталось всего полсотни человек – а это уже целый ресторан.
На следующий день на стадионе собралось народу поболее, да и звезд обещали покруче – легендарных Boney M. Сегодня по миру колесит три версии группы с бывшими участницами ретро-команды. Правда, в приехавшем заморском коллективе не удалось опознать ни одну. Видимо, устроители посчитали, что под вывеской Boney M достаточно пригласить неизвестных чернокожих артистов, чтобы осчастливить провинциальную публику. Для пущей убедительности была найдена чернокожая толстуха, отдаленно напоминающая самую раскрученную участницу группы – Лиз Митчелл. Из золотого состава Boney M этот мир покинул лишь Бобби Фаррелл, который скончался 29 декабря прошлого года. Сердце 61-летнего певца не выдержало беспощадного гастрольного чеса по новогодним корпоративам. Трагедия произошла в одной из гостиниц Санкт-Петербурга, куда исполнитель также приехал с гастролями.
Организаторы уфимского шоу с легкостью нашли замену единственному мужчине в группе, пригласив на роль Бобби студента БГМУ Дэвида Боджея, который играет в уфимских клубах на вертушке и сотрудничает с рэперами из «Via Чаппа». В интервью нашему изданию года два назад нигериец признался, что ди-джействует уже около десяти лет, кроме того, пишет музыку, которую сам и исполняет. А прошедший спортивный праздник дал шанс парню выйти на большую сцену, правда, под чужую фонограмму.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.