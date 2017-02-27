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В Башкирии приватизируют два НИИ, Фонд жилищного строительства и "Агидель"

27 февраля 2017, 17:28
Продать предприятия планируют в 2017 годах.

Власти Башкирии внесли изменения в прогнозный план приватизации госимущества на 2016-2017 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов 21 февраля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в план приватизации включены четыре государственных унитарных предприятия: «Фонд жилищного строительства» (стоимость основных средств – 185,5 млн руб), Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и производственный институт строительного и градостроительного комплекса РБ (5,1 млн руб), Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности РБ (5,7 млн руб.) и Башкирские художественные промыслы «Агидель» (13,74 млн руб.)

В документации оговаривается, что перед тем, как предприятия будут выставлены на торги, их переведут из ГУП в ООО.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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