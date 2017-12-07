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Прокуратура Башкирии проверит соблюдение прав бомжа Андрея Соколова из Уфы

7 декабря 2017, 12:26
Прокуратура Башкирии начала проверку соблюдения прав бездомного инвалида Андрея Соколова. 55-летний мужчина не имеет ни крыши над головой, ни документов, ни работы и целыми днями сидит у одного из магазинов на ул. Гвардейской в Шакше.

Как следует из сообщения прокуратуры, проверка организована по публикациям в СМИ. Будут привлечены специалисты Минтруда региона.

- В ее рамках планируется оценить возможность оказания инвалиду социальной помощи и предоставления жилья в доме-интернате для престарелых и инвалидов, оказать содействие в восстановлении утраченных документов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как сообщала Медиакорсеть, Андрей Соколов стал инвалидом в результате аварии четыре года назад. После этого жена, с которой они воспитывали двух дочек, отказалась ухаживать за ним и выгнала его на улицу.

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