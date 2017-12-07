Прокуратура Башкирии проверит соблюдение прав бомжа Андрея Соколова из Уфы

Как следует из сообщения прокуратуры, проверка организована по публикациям в СМИ. Будут привлечены специалисты Минтруда региона.
- В ее рамках планируется оценить возможность оказания инвалиду социальной помощи и предоставления жилья в доме-интернате для престарелых и инвалидов, оказать содействие в восстановлении утраченных документов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как сообщала Медиакорсеть, Андрей Соколов стал инвалидом в результате аварии четыре года назад. После этого жена, с которой они воспитывали двух дочек, отказалась ухаживать за ним и выгнала его на улицу.