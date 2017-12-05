В Уфе мэрию обязали принять на баланс бесхозяйные ливневки

В Уфе имеется 43 км бесхозяйных сетей ливневой канализации, а также 13 бесхозяйных труб, через которые идёт сброс ливневых и талых вод в реки Уфа и Белая, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Октябрьский районный суд обязал мэрию Уфы поставить свой баланс на ливнёвки и разработать схему централизованного водоотведения.