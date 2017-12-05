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В Уфе мэрию обязали принять на баланс бесхозяйные ливневки

5 декабря 2017, 12:29
У чиновников отсутствует необходимая схема централизованного водоотведения ливневых и талых вод.

В Уфе имеется 43 км бесхозяйных сетей ливневой канализации, а также 13 бесхозяйных труб, через которые идёт сброс ливневых и талых вод в реки Уфа и Белая, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Октябрьский районный суд обязал мэрию Уфы поставить свой баланс на ливнёвки и разработать схему централизованного водоотведения.

У чиновников нет схемы централизованного водоотведения ливневых и талых вод, без которой невозможно строительство новых сетей и использование уже существующих. Прокурор в судебном порядке потребовал от администрации города устранить данные нарушения.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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