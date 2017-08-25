В Уфе пожилая женщина живет в летней беседке

Posted 25 августа 2017, 10:29
Published 25 августа 2017, 10:29
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
В летней беседке возле приюта для бездомных, на территории Крестовоздвиженского храма, живет женщина. Дело в том, что в приюте нет мест, поэтому она пока находится здесь.
Бездомную зовут Елена Лисовская, ей 54 года. Беседка с низкими скамейками по периметру, в углу - самые скудные личные вещи и больше ничего. Там Елена живет уже больше месяца.
- Я из Караганды, когда приехала в 1994 году, оформила документы в Чишмах, потом жила у бабушки одной, - рассказывает Елена. - В один день пошла за хлебом, возвращаюсь, а дом сгорел дотла. С тех пор жила где придется. Документы восстановить не получается.
Сотрудники храма знают Елену давно: она постоянно просила здесь милостыню. Однако долгие годы поведение ее не вызывало у служителей храма одобрения. И только в последние несколько месяцев в ее жизни произошли заметные изменения.
Видя, как население приюта потихоньку налаживает свою жизнь, и Елена решила измениться. Теперь она помогает приходу, просит милостыню и покупает гостинцы для других обитателей приюта. Она очень надеется восстановить документы. На жизнь она не жалуется, и все время благодарит настоятеля храма за доброту и понимание.
- Оказалась, очень даже добропорядочная женщина, - радуется настоятель храма отец Роман Хабибуллин. - Помогает во всем. Ведет себя аккуратно, не пьет теперь. По вечерам перед сном переодевается в халат даже и в нем ложится спать.
Пусть пока неизвестно, что дальше будет с Еленой, но ведь первый шаг к своем духовному возрождению она уже сделала.
- Зимой возможно пойду и реабилитационный центр для наркоманов, я там раньше была, - планирует свою дальнейшую жизнь Елена. - А может и в приюте место найдется. Но все теперь в любом случае будет хорошо.