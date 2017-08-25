В Уфе пожилая женщина живет в летней беседке

Видя, как население приюта потихоньку налаживает свою жизнь, и Елена решила измениться. Теперь она помогает приходу, просит милостыню и покупает гостинцы для других обитателей приюта. Она очень надеется восстановить документы. На жизнь она не жалуется, и все время благодарит настоятеля храма за доброту и понимание.