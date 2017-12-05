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Цены на игрушки перед Новым годом в России повысились

5 декабря 2017, 19:37
За год цены на детские игрушки в России увеличились на 11% и в четыре раза превысили процент инфляции.

Как пишет издание Dni.ru, перед зимними праздниками стоимость этих товаров повышается еще больше.

По информации Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в конце прошлого года средняя цена игрушки равнялась 290 рублям. В октябре 2017 года она возросла до 322 рублей. Уровень инфляции в середине осени составил 2,7%.

Больше всех подорожали игрушки из пластика, на 17%. Их средняя стоимость равна 194-м рублям. Следующими идут мягкие игрушки, подорожавшие на 9%. Средняя цена на них составляет 450 рублей.

Эксперты считают, что стоимость игрушек подскочила потому, что они стали более высокого качества. Зарубежные производители стали предъявлять повышенные требования к безопасности, а российские к качеству сырья, уверен руководитель Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

Эксперты советуют покупать детские подарки уже сегодня, потому что к новому году цены вырастут еще больше. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, под Новый год продавцы вынуждены пользоваться авиаперевозками. А это существенно дороже, чем морская или наземная логистика, и издержки негативно отражаются на стоимости игрушки.

По информации Федеральной таможенной службы, больше всего игрушек для детей в Россию завозят из Китая. За десять месяцев этого года всего ввезли 153,3 тысячи тонн. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщают, что изделия из этой страны часто не соответствуют техническому регламенту.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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