Цены на игрушки перед Новым годом в России повысились

По информации Федеральной таможенной службы, больше всего игрушек для детей в Россию завозят из Китая. За десять месяцев этого года всего ввезли 153,3 тысячи тонн. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщают, что изделия из этой страны часто не соответствуют техническому регламенту.