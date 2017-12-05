Эксперты: в России начали продвигать финансовую грамотность

В связи с небольшим процентом людей, которые хорошо разбираются в финансовой теме, власти стран уделяют большое внимание повышению грамотности населения и стараются заниматься образованием граждан в этой области. По словам экспертов, это связано с тем, что финансово грамотный человек гораздо больше способствует подъему экономики в стране. Зная, как вкладывать средства и как обращаться с новыми механизмами, гражданин имеет намного больше шансов повысить качество своей жизни и тем самым благоприятно повлиять на общую экономику государства.