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Задержаны обвиняемые в краже нефти из трубопровода на территории Башкирии

2 декабря 2017, 12:53
Ими оказались два безработных жителя Татарстана.

Сотрудниками МВД России, подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану и Татарстану, совместно с управлением федеральной службы безопасности России по республике Татарстан, при поддержке Росгвардии на территории Бакалинского района РБ задержаны подозреваемые в серии краж нефти, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее была выявлена незаконная врезка в подземную магистраль. Злоумышленники замаскировали отвод – шланг высокого давления длиной около семи метров.

Задержанные – двое неработающих жителей Татарстана 42 и 34 лет.

Полицейские изъяли бортовой грузовик КамАЗ, в котором установлена емкость объемом семь кубических метров. Цистерна была наполнена нефтесодержащей жидкостью из трубопровода. На территории республики Татарстан обнаружили место хранения еще 25 кубометров нефтесырья, устройства для оборудования врезки в топливную магистраль, насос и оргтехника, на которой изготавливались поддельные товарно-транспортные накладные.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе следствия задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным кражам нефти.

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