В Башкирии сотрудники прокуратуры будут расследовать кражу 20 тонн нефти

По версии следствия, с декабря 2016 года по март 2017 года они похищали сырую нефть из резервуаров, расположенных на нефтяных промыслах ПАО АНК «Башнефть», а затем продавали. Всего они украли более 20 тонн нефти стоимостью 326 тыс. рублей. После очередной продажи, они были задержаны с поличным. Похищенное имущество изъято в полном объеме.