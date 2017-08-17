mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии сотрудники прокуратуры будут расследовать кражу 20 тонн нефти

17 августа 2017, 17:39
Ущерб оценивается в 326 тысяч рублей.

Прокуратура Янаульского района утвердила обвинение в отношении 24-летнего бывшего оператора по добыче нефти и газа ООО «Башнефть-Добыча» и 32-летнего бывшего мастера ООО «Таргин-КРС». Как сообщает пресс-служба ведомства, они обвиняются в хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2016 года по март 2017 года они похищали сырую нефть из резервуаров, расположенных на нефтяных промыслах ПАО АНК «Башнефть», а затем продавали. Всего они украли более 20 тонн нефти стоимостью 326 тыс. рублей. После очередной продажи, они были задержаны с поличным. Похищенное имущество изъято в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#Новости#Дмитрий Саламатин#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48