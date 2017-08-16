В Уфе мужчина, 20 лет не имеющий ног, создал «Мир» для инвалидов

Его другая жизнь - до трагедии - длилась 39 лет. Он был здоровым, успешным и счастливым. Прошел путь от слесаря на заводе до руководителя частной фирмы, которая занималась изготовлением промышленных печатных плат и различных электронных изделий. Женился, стал отцом двоих детей. Он был целеустремленным и твердо стоял на земле. И в одно мгновение лишился своей физической опоры. В 1997 году Владимира сбил трамвай, он проехал прямо по его ногам, и после этого не оставалась ничего кроме ампутации. Началась новая жизнь, в которой вновь нужно было научиться стоять на ногах. И прежде всего в буквальном смысле. Любой другой на его месте мог бы впасть в депрессию, спиться, обозлиться на весь мир. Но Владимир четко решил, что у него все будет иначе.