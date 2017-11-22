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Posted 22 ноября 2017, 06:53

Published 22 ноября 2017, 06:53

Modified 25 декабря 2024, 05:39

Updated 25 декабря 2024, 05:39

Жители Уфы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

22 ноября 2017, 06:53
Пункт экспресс-тестирования будет работать 23 ноября на первом этаже выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО.

Жители Уфы 23 ноября смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Здесь в рамках выставки «Мир материнства и детства» Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями проведет очередную акцию по профилактике ВИЧ - инфекции под названием «Узнай свой ВИЧ-статус».

Пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию будет работать на первом этаже выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО с 10 до 15 часов. Точность теста составляет 99%. Забор крови из пальца проводится специалистами РЦПБ со СПИДом.

По состоянию на 31 октября, в Башкирии зарегистрировано 28,08 тыс. человек с положительным ВИЧ-статусом, в том числе в 2017 году выявлено 2290 человек. Однако официально зарегистрированные случаи отражают лишь часть реального количества жителей республики, живущих с ВИЧ.

#Общество#Новости#Башкирия#ВИЧ-инфекция#Борьба с ВИЧ
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