Жители Уфы смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ

По состоянию на 31 октября, в Башкирии зарегистрировано 28,08 тыс. человек с положительным ВИЧ-статусом, в том числе в 2017 году выявлено 2290 человек. Однако официально зарегистрированные случаи отражают лишь часть реального количества жителей республики, живущих с ВИЧ.