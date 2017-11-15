Вадим Болтыров о криптовалюте: Надо понимать, что существуют риски

- Этот финансовый инструмент может попасть в поле «вне закона» и то, что раньше было легально, вдруг станет нелегально, - отмечает эксперт. - Для инвесторов я бы рекомендовал инвестировать туда не более 10%. Потому что вслед за таким сумасшедшим ростом, может быть и падение. Это падение мы видели, когда в Китае была закрыта биржа по криптовалюте. Тогда биткоин упал в два раза буквально за несколько дней.