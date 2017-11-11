В Башкирии запустили турпоезд Уфа-Белорецк «Легенда Урала»

Ориентировочная цена на поезд до Белорецка - от 650 до 750 рублей, предусмотрены скидки для студентов и пенсионеров. Из Уфы до Белорецка поезд идет чуть больше четырех часов, а расстояние в 50 км от Белорецка до Новоабзаково проходит за полтора часа из-за особенностей железнодорожной инфраструктуры, тогда как автобус довезет всего за 40 минут. Платить за билет на автобус от Белорецка до Абзаково или Банного не нужно: билет на туристический поезд будет единый, то есть купив билет и сев на поезд в Уфе, в Белорецке туристов заберет автобус, следующий маршрутом до ГЛЦ Абзаково Металлург-Магнитогорск или Мраткино. Также и обратно.