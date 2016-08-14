В Башкирии горные курорты объединят брендом «Легенды Урала»

Вчера, 13 августа, глава Башкирии Рустэм Хамитов в Белорецком районе провел совещание, посвященное перспективам развития туризма в республике. До этого он посетил горнолыжный центр «Мраткино», где проверил проделанные в 2015-2016 годах работы по реконструкции, передает пресс-служба главы региона.
- За это время введены в эксплуатацию хозяйственный и административно-бытовой комплексы, произведена планировка нижней части южного склона и верха четвертой трассы южного склона, подготовлена стоянка, установлены дополнительные терминалы для оплаты услуг, - сообщили в пресс-службе главы республики. - Всего с 2012 года из бюджета республики на реконструкцию комплекса выделено 713 млн рублей.
На совещании по туризму глава администрации Белорецкого района Денис Миронов представил концепцию создания туристско-рекреационного кластера «Горные курорты Башкирии «Легенды Урала». Он предполагает совместное развитие курортов Белорецкого и Абзелиловского районов, в том числе за счёт привлечения частных инвестиций. Основой кластера должны стать три горнолыжных курорта – «Мраткино», «Абзаково» и «Банное».
– Горные курорты республики под брендом «Легенды Урала» – это абсолютно нужная идея. Мы, безусловно, будем продвигать это направление. Конечно, будем привлекать в том числе частные инвестиции в достаточно большом объёме. Основу за счёт республиканского бюджета, внебюджетных источников мы заложили. Уже есть хорошая база. Теперь надо привлекать частного инвестора, чтобы всё это у нас набирало обороты, – сказал Рустэм Хамитов. – Реально это работа не очень быстрая. Но до 2025 года, думаю, можно получить полный комплекс такого суперсовременного интересного кластера с названием «Легенды Урала». Хотя его основные контуры будут обозначены в 2017-2019 годах. Считаю, что мы двигаемся в этом плане хорошо.
Глава республики также отметил, что необходимо развивать и городскую инфраструктуру Белорецка, делая её привлекательной для туристов.
– Надо отремонтировать стадион, плавательный бассейн. Надо посмотреть инфраструктуру с точки зрения хорошей дороги, которая будет сюда подходить. Нужна ещё и асфальтированная дорога для пешеходов. Кроме того, нужно связывать базу с городским стадионом посредством лыжероллерной трассы. Собственно говоря, мы видим здесь очень хорошие перспективы, – подчеркнул Рустэм Хамитов.