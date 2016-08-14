В Башкирии горные курорты объединят брендом «Легенды Урала»

– Горные курорты республики под брендом «Легенды Урала» – это абсолютно нужная идея. Мы, безусловно, будем продвигать это направление. Конечно, будем привлекать в том числе частные инвестиции в достаточно большом объёме. Основу за счёт республиканского бюджета, внебюджетных источников мы заложили. Уже есть хорошая база. Теперь надо привлекать частного инвестора, чтобы всё это у нас набирало обороты, – сказал Рустэм Хамитов. – Реально это работа не очень быстрая. Но до 2025 года, думаю, можно получить полный комплекс такого суперсовременного интересного кластера с названием «Легенды Урала». Хотя его основные контуры будут обозначены в 2017-2019 годах. Считаю, что мы двигаемся в этом плане хорошо.