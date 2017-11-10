В Уфе снесут недостроенный крематорий

- Мы понимаем, что он необходим. Услуга кремации востребована. Зачастую люди вынуждены кремировать тела в соседних городах, бывают такие житейские ситуации, когда тела надо перевозить в другой город. Этот вопрос мы тщательно перерабатываем, учитывая, конечно, традиций, мнения представителей различных религиозных конфессий по этому поводу. Но могу сказать точно — в ближайшие годы крематория в Уфе не будет.