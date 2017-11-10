Финансовый эксперт Вадим Болтыров рассказал, как заставить деньги работать

Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров в студии Медиакорсети рассказал о том, что нужно сделать, чтобы стать богаче.
Сегодня мир предлагает современному человеку множество интересных предложений – путешествия, новые удобные автомобили, квартиры, загородные дома. Не секрет, что на осуществление своих планов многим россиянам не хватает денег, поэтому некоторые начинают рассматривать возможности дополнительного заработка. Один из самых распространенных вариантов – это вложить деньги в банковский вклад. Однако, как отмечает финансовый эксперт Вадим Болтыров, это не самый интересный способ.
- Сейчас ставки на депозиты падают, на сегодняшний день они составляют от 5 до 10%. Это совершенно не интересно. Дай Бог с инфляцией эти ставки справятся. Поэтому люди ищут альтернативные варианты, - говорит эксперт. - Так как деньги мы зарабатываем с трудом, мы не хотим их терять, но мы хотим, чтобы они преумножались, поэтому ради большей готовности мы готовы на какой-то риск.
Для начала, по словам Вадима Болтырева, необходимо складывать деньги в разные отделы своего кошелька.
Эксперт отмечает, что 15-20% от своего постоянного дохода необходимо откладывать на будущее, а оставшиеся 80% тратить на повседневные нужды: еду, коммунальные платежи, развлечения и т.д.
- Если вы будете откладывать 15-20% от своего дохода, это никак не скажется на вашем уровне жизни. Я, например, вообще 40% от своего дохода откладываю ежемесячно, - говорит эксперт.
Для того, чтобы эта привычка сформировалась, вам необходимо поставить себе четкую цель, тогда все точно получится, говорит эксперт.
- Если вам без разницы, где будет учится ваш ребенок, то у вас не будет мотивации откладывать на это деньги. Если вам без разницы, на какой машине ездить, вы никогда на это не будете откладывать деньги, - говорит Вадим Болтыров.
При этом, как отмечает финансист, не стоит хранить деньги в одном месте. Есть смысл разделить их по разным «корзинам».
- Если вы все деньги вкладываете в какой-то один финансовый инструмент, то существует вероятность, что этот инструмент у вас не сработает и ваши все деньги сгорят. Например, в 2014 году абсолютное большинство людей считало, что рубль будет дальше обесцениваться. Все покупали доллар: кто-то по 60, кто-то по 80 руб. В итоге произошло то, чего никто не ожидал. Сейчас доллар стоит 57-58 руб, - отмечает Вадим Болтыров.
По его словам, нужно предусмотреть разные варианты вложения инвестиций: акции, облигации, депозиты и т.д.
- Для тех инвесторов, которые только начинают этот путь, я бы рекомендовал инвестировать в той валюте, в которой они живут. Если мы живем в России и не планируем никуда уезжать, то на начальном этапе надо не заморачиваться и нужно выбирать рублевые инструменты. Это могут быть акции, могут быть облигации, могут быть паевые фонды, - говорит эксперт.
Начинающим инвесторам, которые еще не знают, как правильно сформировать свой портфель, лучше всего обратиться за помощью к финансовым консультантам, которые подберут для вас лучшие условия для того, чтобы быстрее получить желаемую цель.