Финансовый эксперт Вадим Болтыров рассказал, как заставить деньги работать

- Для тех инвесторов, которые только начинают этот путь, я бы рекомендовал инвестировать в той валюте, в которой они живут. Если мы живем в России и не планируем никуда уезжать, то на начальном этапе надо не заморачиваться и нужно выбирать рублевые инструменты. Это могут быть акции, могут быть облигации, могут быть паевые фонды, - говорит эксперт.