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В Уфе эвакуировали людей из шести торговых центров

7 ноября 2017, 08:50
Посетителей торговых центров вынудили покинуть помещения из-за анонимных звонков о подозрительном предмете.

6 ноября вечером в социальных сетях появились многочисленные жалобы уфимцев, которых эвакуировали из торговых центров и не дали досмотреть кино, передает телеканал БСТ.

В Уфе эвакуировали посетителей «Меги», «Ультры», «Планеты», «Аркады», «Семьи» и «Мира» из-за звонка в полицию с сообщением об обнаружении подозрительного предмета.

Эвакуация прошла не только в столице республике. Эвакуирован жилой дом, гостиница и несколько торговых центров в Стерлитамаке.

Вечером 5 ноября в Москве эвакуировали около 700 людей из Большого театра после анонимного звонка об угрозе взрыва, а также 2800 человек из ГУМа и более двух тысяч человек из гостиницы «Метрополь», сообщили «РИА Новости».

Напомним, волна массовых эвакуаций началась в стране 10 и 11 сентября. Она коснулась и Башкирии, в эти дни звонки о якобы заложенных взрывных устройствах прозвучали в Стерлитамаке и Уфе. Сообщалось о том, что в России из-за ложных звонковбыло эвакуировано более 1,4 миллиона человек.

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