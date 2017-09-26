В России установили виновника массовых эвакуаций - СМИ

Недавно организатор волны телефонного терроризма в Москве был установлен. Им оказался 28-летний Альберт Абрамов, вступивший в ИГИЛ в прошлом году (ИГИЛ – запрещенная на территории России организация). Издание Mash сообщает, что мужчина даже несколько раз участвовал в боевых действиях, а недавно начал неоднократно звонить в полицию и сообщать о «заминированных» зданиях.