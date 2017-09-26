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В России установили виновника массовых эвакуаций - СМИ

26 сентября 2017, 14:48
Инициатором массовых звонков о «заминированных» зданиях оказался участник запрещенной в России организации.

Массовая телефонная атака стартовала в России 10 сентября этого года. По всей стране проходили эвакуации из-за анонимных телефонных звонков. Неизвестные люди сообщали правоохранительным органам о том, что здания были якобы заминированы, однако ни одного подозрительного или взрывного устройства так и не нашли.

Недавно организатор волны телефонного терроризма в Москве был установлен. Им оказался 28-летний Альберт Абрамов, вступивший в ИГИЛ в прошлом году (ИГИЛ – запрещенная на территории России организация). Издание Mash сообщает, что мужчина даже несколько раз участвовал в боевых действиях, а недавно начал неоднократно звонить в полицию и сообщать о «заминированных» зданиях.

Напомним, что помимо столицы России телефонная атака коснулась и другие крупные города. Так, например, общее число эвакуированных в Стерлитамаке и Уфе людей превысило 20 тысяч человек. Похожие события произошли также в ряде городов Сибири и Урала: Южно-Сахалинске, Перми, Сургуте, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и других. Ни один звонок о заложенных взрывных устройствах не подтвердился.

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