Банк закрылся: что будет, если не платить за кредит?

Но это мнение оказалось ошибочным, ведь при закрытии финансового учреждения долги остаются, а значит, кредит нужно выплачивать. Просто теперь это придется делать на другие реквизиты. Информацию о них можно найти на ресурсе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Сети, в отделе «Ликвидация банков». Кроме этого, агентство направит клиенту закрывшегося банка письмо, где будут содержаться новые реквизиты для выплат. Поэтому гражданин сохраняет свою обязанность по выплате займа, даже если банк лопнул.