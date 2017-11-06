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Банк закрылся: что будет, если не платить за кредит?

6 ноября 2017, 18:41
В России кредиты приобретают все большую популярность у граждан. Однако в СМИ часто появляются сообщения, что у кредитного учреждения отозвали лицензию или что оно стало банкротом. Как поступить в такой ситуации их клиентам, и нужно ли выплачивать денежные займы?

В рамках проекта finoteka.ru вышло видео, где на примере молодого человека, решившего запустить свою закусочную, рассказывается, что последует, если перестать выплачивать кредит. Чтобы открыть свое дело, мужчина взял крупный кредит. Перед этим он составил план по ведению бизнеса и его окупаемости в будущем. Но банк закрылся. Начинающий предприниматель был плохо знаком с системой кредитов и решил, что в такой ситуации можно прекратить выплаты банку, а оставшиеся средства потратить по своему желанию.

Но это мнение оказалось ошибочным, ведь при закрытии финансового учреждения долги остаются, а значит, кредит нужно выплачивать. Просто теперь это придется делать на другие реквизиты. Информацию о них можно найти на ресурсе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в Сети, в отделе «Ликвидация банков». Кроме этого, агентство направит клиенту закрывшегося банка письмо, где будут содержаться новые реквизиты для выплат. Поэтому гражданин сохраняет свою обязанность по выплате займа, даже если банк лопнул.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика#Видео
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