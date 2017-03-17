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Уфимская больница заплатит миллион - ребенок стал инвалидом

17 марта 2017, 12:21
Врачи вовремя не оказали медицинскую помощь.

Верховный суд утвердил решение Октябрьского районного суда Уфы взыскать более одного миллиона рублей в пользу пострадавшего ребенка, сообщили в прокуратуре республики.

Суд установил, что в декабре 2013 года четырехлетнего мальчика госпитализировали в ГДКБ №17 с сильными болями живота. Врачи провели необходимую диагностику слишком поздно, в результате чего у ребенка с врожденным заболеванием развились тяжелые осложнения. В состоянии предкомы его перевели в реанимацию.

После проведения экстренной операции малыш долгое время находился на стационарном лечении, а впоследствии был признан инвалидом. Эксперты заключили, что своевременная диагностика и лечение позволили бы избежать трагических последствий.

Верховный суд республики отклонил доводы ответчика об отсутствии его вины в произошедшем после требований родителя ребенка и взыскал с учреждения один миллион рублей компенсации морального вреда и затраты на лекарства в размере 33 тысяч рублей.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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