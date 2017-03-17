Уфимская больница заплатит миллион - ребенок стал инвалидом

Суд установил, что в декабре 2013 года четырехлетнего мальчика госпитализировали в ГДКБ №17 с сильными болями живота. Врачи провели необходимую диагностику слишком поздно, в результате чего у ребенка с врожденным заболеванием развились тяжелые осложнения. В состоянии предкомы его перевели в реанимацию.