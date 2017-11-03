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В России увеличат размер пособий для беременных и больных

3 ноября 2017, 16:45
В 2018 году в России увеличится размер пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Как пишет издание Dni.ru, вырастут и объемы выплат по больничным листам.

Максимальный размер декретных в следующем году увеличится на 3,5 тысячи, до 61-й тысячи рублей в месяц. Аналогичной будет максимальная выплата по больничному листу. Но для получения этих денег потребуется соблюсти ряд условий.

Чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности и родам были максимальными, следует иметь официальный заработок за текущий год не менее 755 тысяч (в среднем, примерно 63 тысячи в месяц), а за 2016 год 718 тысяч (примерно 60 тысяч в месяц). Если доход был меньше, соответственно меньше будет и пособие.

Представители Минтруда РФ подчеркивают, что все это относится только к официально занятым россиянам. Например, оформленный декретный отпуск продолжается 140 дней. Женщина может рассчитывать на максимальную ставку в 61 375 рублей в месяц, что в совокупности составит 282 тысячи рублей. Если беременность проходит с осложнениями или период декрета продлевается, вырастет и общий размер выплат.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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