В России увеличат размер пособий для беременных и больных

Чтобы выплаты и по больничным листам, и по беременности и родам были максимальными, следует иметь официальный заработок за текущий год не менее 755 тысяч (в среднем, примерно 63 тысячи в месяц), а за 2016 год 718 тысяч (примерно 60 тысяч в месяц). Если доход был меньше, соответственно меньше будет и пособие.