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В Башкирии в ДТП на трассе погиб ребенок

3 ноября 2017, 17:39
Легковушка столкнулась с грузовой машиной, ехавшей на прицепе.

Сегодня, 3 ноября, в третьем часу дня произошло серьезное ДТП со смертельным исходом на 27 км автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по РБ.

По данным ГИБДД, автомашина «Дэу Нексия», которая ехала в сторону под управлением 37-летнего жителя Уфимского района, нарушила дистанцию и врезалась в двигавшуюся впереди на буксире грузовую автомашину «Газель».

Удар оказался настолько сильным, что 10-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, получил сильные травмы. Спасти его врачам не удалось, мальчик умер по дороге в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшедшего выясняются.

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