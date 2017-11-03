Уфимец насмерть зарезал ножом компаньона из-за ревности

41-летний уфимец обвиняется в убийстве, которое он совершил из-за ревности, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
Это случилось в Уфе в одной из квартир на улице Мечетлинская. 1 ноября компания распивала там алкоголь. 41-летний уфимец приревновал одну из женщин к 35-летнему компаньону и несколько раз ударил его в грудь ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о применении к нападавшему меры пресечения.