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Уфимец насмерть зарезал ножом компаньона из-за ревности

3 ноября 2017, 14:41
Следователи завели уголовное дело.

41-летний уфимец обвиняется в убийстве, которое он совершил из-за ревности, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

Это случилось в Уфе в одной из квартир на улице Мечетлинская. 1 ноября компания распивала там алкоголь. 41-летний уфимец приревновал одну из женщин к 35-летнему компаньону и несколько раз ударил его в грудь ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о применении к нападавшему меры пресечения.

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