Работает ли реформа ОСАГО в Башкирии

- Еще до момента, когда были внесены изменения в закон по ОСАГО, мы уже предлагали всем клиентам ремонт в сервисе. У нас заключены договоры с дилерами, куда мы направляем на ремонт автомобили до двух лет, а также с универсальными автосервисами. Сегодня у нас порядка 15-20 автосервисов в Уфе и 10 – 15 – по Башкирии. Мы полностью справляемся с задачей предоставить сервис клиенту в радиусе 50 км от места жительства, - говорит Елена Рябова.