Работает ли реформа ОСАГО в Башкирии

На прошлой неделе стало известно о том, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратились в Центробанк с письмом. Напомним, что в мае 2017 года в России вступили в силу требования о приоритете восстановительного ремонта при ДТП над денежными выплатами по ОСАГО.
Текст письма опубликовала газета «Известия». В тексте утверждается, что прямое урегулирование убытков по ОСАГО в стране так и не заработало. Дилеры жаловались на то, что страховщики не заключают с ними договоры и не направляют к ним на ремонт гарантийные автомобили, а также на то, что существующие нормы денежных выплат по ОСАГО вынуждают использовать при авторемонте старые запчасти, а это, в свою очередь, ведет к потере гарантии. Медиакорсеть решила выяснить, как обстоят дела в Башкирии.
Справка: в мае 2017 года в России вступили в силу требования о приоритете восстановительного ремонта при ДТП над денежными выплатами по ОСАГО.
Опрошенные нами автодилеры эту ситуацию подтвердили.
- Да, такие проблемы есть, - сказал один из сотрудников компании «Тойота-центр». - Сегодня мы работаем с Росгосстрахом, Ингосстрахом, но проблемы с ОСАГО есть всегда. Тех выплат, которые сегодня мы получаем, не хватает на покупку новых запчастей. Например, заезжает Camry на замену бампера. По договору РСА стоимость составляет 5,5 тысяч рублей, а мы оригинальную деталь покупаем за 12 тысяч. Конечно, это не выгодно.
В отделении Национального банка по РБ сообщили, что о наличии проблем в этой сфере им неизвестно.
Представили страховых компаний заявляют, что реформа работает.
- Мы, как и положено, работаем по новой системе. Те автомобили, которые находятся на гарантии, мы направляем к официальным дилерам, оставшиеся - в другие сертифицированные автосервисы, - говорит руководитель регионального офиса «Росгосстраха» Юрий Шпизель.
По его словам, компания заключила договоры практически со всеми дилерами, а также с большинством автосервисов. Автовладельцу предоставляется список, из которого он может выбрать автосервис.
– Если автовладелец не доволен качеством ремонта, то он может обратиться в страховую компанию, написать претензию. После того, как претензия будет рассмотрена, мы обязаны эту ситуацию исправить. Тогда мы можем вновь отправить автомобиль на ремонт. В том случае, если по каким-то причинам мы не можем исправить ситуацию, то будем решать вопрос о выплатах. Однако с мая по октябрь таких ситуаций было всего 3-4, - говорит Юрий Шпизель.
Позицию автодилеров он комментировать отказался.
Директор республиканского филиала «Ресо-гарантия» Елена Рябова также рассказала, что ее компания работает по новой схеме.
- Еще до момента, когда были внесены изменения в закон по ОСАГО, мы уже предлагали всем клиентам ремонт в сервисе. У нас заключены договоры с дилерами, куда мы направляем на ремонт автомобили до двух лет, а также с универсальными автосервисами. Сегодня у нас порядка 15-20 автосервисов в Уфе и 10 – 15 – по Башкирии. Мы полностью справляемся с задачей предоставить сервис клиенту в радиусе 50 км от места жительства, - говорит Елена Рябова.
По ее словам, проблем с тем, что автовладельцам не довольны ремонтом, практически нет.
- С мая было только две жалобы, которые касались колористики, подбора цвета автомобиля. Все эти вопросы были решены в автосервисе в досудебном порядке, - отмечает Елена Рябова.
В тоже время она отмечает, что пока в 50% случаев компания выплачивает страховку деньгами, так как автовладельцы приходят с полисами, которые были оформлены до 1 мая этого года.
- Клиенты со старыми полисами хотят получить деньги, это их право – платим, - говорит Елена Рябова.
Связаться с другими страховыми компаниями не удалось.
Автоэксперты, в свою очередь, отмечают, что сейчас ситуация на рынке ОСАГО неоднозначная: в одних случаях страховые компании выплачивают деньги, в других – делают ремонт.
- Все рассматривается индивидуально, некоторым автовладельцам страховые компании платят деньги, другим – делают ремонт. Их логику объяснить сложно: бывает, что готовим материалы по двум аналогичным ситуациям – в одном случае платят деньги, в другом – делают ремонт, - говорит юрист компании «Абсолют-эксперт» Наиль Бикбулатов.
Юрист отмечает, что многие автосервисы не хотят брать автомобили на ремонт из-за того, что это просто им не выгодно.
- Они должны составлять смету согласно единой методике, в которой цены на запчасти существенно занижены, понятно, что автосервису это не выгодно. Как правило, автосервисы берут небольшие повреждения: ремонт без замены деталей, а большие ущербы уже не берут, - говорит юрист.
Автоэксперт Алексей Доценко считает, что все-таки эта реформа в стране не заработает.
- Новый закон о натуральном возмещении ущерба по ОСАГО, вероятнее всего, не будет работать по следующим причинам: стоимость запасных частей в справочниках РСА (Российский союз автостраховщиков - прим. ред.) не всегда соответствует их рыночной стоимости, ремонт автомобилей с различным техническим состоянием, сроком эксплуатации и наличием эксплуатационных дефектов требует введение новых условий и правил. Определение объема, характера и относимости имеющихся повреждений обстоятельствам ДТП перед направлением на ремонт возложено на страховщика, сотрудники которых имеют, как правило, имеют низкую квалификацию. Сервисы технического осмотра будут вынуждены либо завышать стоимость ремонта, либо устанавливать не оригинальные детали, детали требующие замены будут ремонтировать или наоборот, что неизбежно приведёт к новому витку судебных исков связанных с качеством ремонта, не выгоден будет этот закон и собственникам ТС при незначительных повреждениях, - отмечает Алексей Доценко.