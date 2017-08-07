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Водителей ждут очередные изменения при оформление полисов ОСАГО

7 августа 2017, 11:49
Министерство финансов подготовило проект поправок к закону об ОСАГО, призванных в первую очередь защитить автовладельцев.

Согласно проекту, страховщикам во время переходного периода к свободным тарифам нужно самостоятельно устанавливать только понижающие стоимость полиса коэффициенты, сообщает газета "Коммерсант". Сверху они по-прежнему будут ограничены.

Страховым компаниям будет дано право устанавливать понижающие коэффициенты, которые определяются манерой вождения, - для этого на автомобили клиентов будет необходимо установить специальные устройства телематики. Еще одно важное дополнение Минфина заключается в том, что коэффициент мощности и территориальный коэффициент предлагается, наконец, исключить из расчета цены страховки. Эти коэффициенты предложено заменить новым коэффициентом нарушения ПДД: при расчете будут учитывать, как часто клиент превышал скорость более чем на 60 километров в час, выезжал на встречку, проезжал на красный, садился за руль пьяным и так далее. Согласно поправкам, максимальный размер страховой премии по «автогражданке» не должен превышать трехкратное значение базовой ставки тарифа.

Водителям, в свою очередь, предлагают три варианта наполнения полисов с лимитами выплат до двух миллионов рублей и возможность заключать договор более чем на год. Как следует из текста проекта, страховщик будет не вправе отказать клиенту в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу.

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