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В Башкирии закрыли два сайта, рассказывавших об изготовлении взрывчатки

2 ноября 2017, 11:47
На одном из них продавали животных, занесенных в Красную книгу.

Гафурийский межрайонный суд удовлетворил требования прокурора о блокировке интернет-сайтов, признав их запрещенными к распространению на территории РФ.

Сотрудники прокуратуры выявили 2 сайта, на которых подробно рассказывали об устройстве и изготовлении взрывчатых устройств и продаже животных, занесенных в Красную книгу. Оба сайта были в открытом доступе и посмотреть информацию на них мог любой желающий.

В связи с этим, прокуратура района направила в суд заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу материалы будут направлены Роскомнадзор для блокировки ресурса.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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