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В Уфе на улицы Российская с новой высотки рухнула штукатурка

1 ноября 2017, 15:13
О пострадавших не сообщается.

В Уфе 1 ноября с дома №60 на улице Российская между 16 и 17 этажами обрушилась штукатурка, сообщают «Аргументы и факты». Облицовка упала на автомобиль "Kia Rio".

Жильцы дома уверяют, что пострадавших нет и отпускают ироничные комментарии: «Класс, дому всего два года». На место вызваны подрядчики. Жильцы резонно беспокоятся, что штукатурка может рушиться дальше.

«Строй инвест Уфа», который построил этот дом, на своем сайте описывает строение так: «Представляет собой современный жилой дом с удачной архитектурой, облицованный высокотехнологичной фасадной системой».

Из-за сильного ветра упало дерево неподалеку от дома №65 Б на улице Рихарда Зорге. Пострадал автомобиль "ВАЗ-2114" - повредились крыша и капот. Никто из граждан не пострадал.

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#Новости#Фотофакт#Злата Зукович#Происшествия
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