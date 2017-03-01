mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажки

1 марта 2017, 13:43
Сведений о пострадавших пока нет.

Прокуратура организовала проверку по факту обрушения крыши дома №38 по улице Комарова в башкирском городе Бирске, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.

- По предварительным данным, вчера, 28 февраля, под тяжестью снега прогнулось одно из стропил крыши, это привело к деформации кровли двухэтажного кирпичного дома, построенного более полувека назад, - сообщили в прокуратуре. - Часть конструкций провалилась в чердачное помещение, квартиры при этом повреждены не были.

Сведений о пострадавших пока нет. Крышу и чердак уже расчистили от снега, сейчас ведутся работы по демонтажу разрушенных конструкций, дыру в крыше закрыли шифером.

- Организацией, ответственной за содержание дома и уборку снега, является обслуживающая компания ООО «УЖКХ Сервис», которая также привлекла к выполнению указанных работ местного предпринимателя, - пояснили в прокуратуре.

Примечательно, что раньше прокуратура уже возбуждала в отношении главного инженера этой компании административное дело за нарушение правил содержания жилых домов. Тогда в ходе одной из проверок были выявлены нарушения при организации очистки крыш жилых домов от наледи и сосулек. Руководству фирмы было внесено представление об их устранении.

Теперь прокуратура проведет проверку и установит причины происшествия, а также оценит, как сотрудники ООО «УЖКХ Сервис» исполняли обязанности по содержанию и текущему ремонту здания.

Ход восстановительных работ взят под контроль прокуратурой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07