В Башкирии под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажки

- По предварительным данным, вчера, 28 февраля, под тяжестью снега прогнулось одно из стропил крыши, это привело к деформации кровли двухэтажного кирпичного дома, построенного более полувека назад, - сообщили в прокуратуре. - Часть конструкций провалилась в чердачное помещение, квартиры при этом повреждены не были.



Сведений о пострадавших пока нет. Крышу и чердак уже расчистили от снега, сейчас ведутся работы по демонтажу разрушенных конструкций, дыру в крыше закрыли шифером.



- Организацией, ответственной за содержание дома и уборку снега, является обслуживающая компания ООО «УЖКХ Сервис», которая также привлекла к выполнению указанных работ местного предпринимателя, - пояснили в прокуратуре.



Примечательно, что раньше прокуратура уже возбуждала в отношении главного инженера этой компании административное дело за нарушение правил содержания жилых домов. Тогда в ходе одной из проверок были выявлены нарушения при организации очистки крыш жилых домов от наледи и сосулек. Руководству фирмы было внесено представление об их устранении.