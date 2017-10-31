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В Башкирии водитель лишился прав на 20 лет за вождение в пьяном виде

31 октября 2017, 13:51
Мужчина привлекался к административной ответственности 11 раз.

47-летний житель Дюртюлей Фларис Муллаяров признан виновным по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что в июле этого года Муллаяров сел пьяным за руль «ВАЗ-2109» и был задержан сотрудниками ГИБДД. С 20014 по 2007 годы он 11 раз привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде и был лишен прав более чем на 20 лет. На водителя завели уголовное дело.

Суд приговорил его к 160 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами еще на два года.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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