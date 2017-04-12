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В Башкирии водителя лишили прав после генетической экспертизы

12 апреля 2017, 16:02
Суд приговорил жителя Альшеевского района Башкирии к лишению права управлять автомобилем и исправительным работам.

В Альшеевском районе Башкирии суду пришлось назначать генетическую экспертизу, чтобы доказать виновность водителя в пьяной езде.

33-летний Вадим Шайхутдинов был остановлен сотрудниками ГИБДД, и прошёл медицинское освидетельствование на месте, прибор показал наличие в выдуваемом им воздухе паров спирта. Не согласившись с показаниями прибора, Шайхутдинов отправился в больницу, чтобы сдать кровь. В медицинском учреждении он договорился с медиками и подменил пробы крови, в результате анализ показал, что мужчина трезв. Чтобы установить виновность, суду пришлось назначать генетическую экспертизу, которая доказала, что кровь за водителя сдал кто-то другой.

В итоге суд назначил Шайхутдинову 300 часов исправительных работ и лишил права управления транспортными средствами на 2 года.

Одновременно с этим следственные органы дадут оценку действиям врачей, подменивших пробы крови.

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