В Башкирии водителя лишили прав после генетической экспертизы

33-летний Вадим Шайхутдинов был остановлен сотрудниками ГИБДД, и прошёл медицинское освидетельствование на месте, прибор показал наличие в выдуваемом им воздухе паров спирта. Не согласившись с показаниями прибора, Шайхутдинов отправился в больницу, чтобы сдать кровь. В медицинском учреждении он договорился с медиками и подменил пробы крови, в результате анализ показал, что мужчина трезв. Чтобы установить виновность, суду пришлось назначать генетическую экспертизу, которая доказала, что кровь за водителя сдал кто-то другой.