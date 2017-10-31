mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Суд оставил в силе арест активов «Системы» по иску «Роснефти»

31 октября 2017, 15:07
«Система» пока не решила, будет ли обжаловать это решение.

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста активов АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" в деле по иску "Роснефти" на 170,6 млрд руб, сообщает РИА Новости.

- Суд постановил определения арбитражного суда республики Башкортостан от 12 июля и 18-го суда по тому же делу от 11 сентября оставить без изменений. Кассационные жалобы оставить без удовлетворения, - цитирует слова судьи Юлии Оденцовой информагенство.

Представитель АФК сообщил, что компания пока не решила, будет ли обжаловать это решение.

Арбитраж Башкирии дважды выносил определения по обеспечительным мерам. Первым определением от 23 июня он по ходатайству "Роснефти" наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК балансовой стоимостью 185 млрд руб. Вторым определением от 12 июля суд первой инстанции отказал ответчикам в отмене обеспечительных мер.

Окружной суд сегодня, 31 октября, отклонил кассационные жалобы "Системы" и ее "дочки" на определение башкирского арбитража от 12 июля, а также на постановление 18-го арбитражного апелляционного суда, который в сентябре признал законным отказ в отмене обеспечительных мер.

Материалы по теме
Арбитражный суд Башкирии вынес решение по иску «Роснефти» к АФК «Система»Суд отказался снимать арест с активов АФК «Система»АФК «Система» не планирует продавать свои активы из-за спора с «Роснефтью»
#Новости#Роснефть#АФК «Система»#Роснефть vs Система#Рустэм Башкирцев#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48