Суд оставил в силе арест активов «Системы» по иску «Роснефти»

Окружной суд сегодня, 31 октября, отклонил кассационные жалобы "Системы" и ее "дочки" на определение башкирского арбитража от 12 июля, а также на постановление 18-го арбитражного апелляционного суда, который в сентябре признал законным отказ в отмене обеспечительных мер.