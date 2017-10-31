БСК попала в ТОП-400 лидеров российской экономики

- Тот факт, что «Эксперт» ежегодно включает наше предприятие в рейтинг – еще одно свидетельство успешной работы компании. Сегодня БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ и каустической соды. Выручка Башкирской содовой компании в 2016году составила 39,1 млрд рублей, чистая прибыль 10,9 млрд рублей. Успешная деятельность предприятия обеспечила и рост налоговых отчислений, которые за последние два года выросли более чем в два раза, - говорит заместитель генерального директора по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин.