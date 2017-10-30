Одним из самых распространенных убеждений является то, что если вы хотите вложить деньги с целью их увеличения, у вас в запасе должно быть не менее 1 млрд руб. Но это не так. В этом уверен директор компании БКС в Уфе Вадим Болтыров. Он рассказал Медиакорсети о том, что нужно сделать, чтобы стать инвестором.
- Достаточно распространенное заблуждение, которое сидит в умах многих граждан - это то, что если во что-то вкладывать, нужна большая сумма денег. Это действительно миф. Например, в Америке сегодня 60-70% физических лиц инвестируют в свое будущее. Сумма их ежемесячных отчислений составляет 100-200 долларов, т.е. суммы не заоблачные, а достаточно доступные, - говорит Вадим Болтыров.
В России сегодня людей, которые инвестируют в свое будущее, значительно меньше. По «оптимистичным данным», всего 7-10%.
Вадим Болтыров отмечает, важно не то, сколько денег у вас есть на начальном этапе, а важен принцип, чтобы деньги работали на вас, чтобы они «самовоспроизводились и преумножались».
- Деньги должны работать для достижения ваших целей, - отмечает Вадим Болтыров. – Деньги должны помогать нам быть счастливыми.
Сегодня для того, чтобы стать инвестором, нет никаких ограничений. Единственное, человек должен быть совершеннолетним, чтобы он мог открывать счета. Специального образования в области финансов для этого сегодня тоже не требуется.
- Если вы хотите самостоятельно управлять своими счетами, то, конечно, вы можете самообразовываться в области финансов. При этом, сейчас есть достаточно хороший институт финансовых советников, которые вам помогут сделать правильное решение. Здесь важно помнить, что во время консультации вы должны четко понимать, для чего вы вкладываете деньги, сколько у вас есть времени, какую сумму вы готовы инвестировать и что вы хотите получить в самом конце, - отметил эксперт.