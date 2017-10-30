Вадим Болтыров: Деньги должны помогать нам быть счастливыми

- Если вы хотите самостоятельно управлять своими счетами, то, конечно, вы можете самообразовываться в области финансов. При этом, сейчас есть достаточно хороший институт финансовых советников, которые вам помогут сделать правильное решение. Здесь важно помнить, что во время консультации вы должны четко понимать, для чего вы вкладываете деньги, сколько у вас есть времени, какую сумму вы готовы инвестировать и что вы хотите получить в самом конце, - отметил эксперт.