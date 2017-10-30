В Башкирии отремонтировали участок дорог Уфа-Оренбург

Верхний слой покрытия дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обеспечивающего функциональные и эксплуатационные преимущества - снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза и в 2-3 раза повышается долговечность покрытия.