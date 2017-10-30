mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии отремонтировали участок дорог Уфа-Оренбург

30 октября 2017, 10:25
Верхний слой полотна cостоит из качественного, по словам специалистов, щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Участок дороги с 27 по 37 километр автомобильной дороги значения Р-240 Уфа-Оренбург введен в эксплуатацию после капремонта, сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

Дорожники построили и отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, автобусные остановки в каждом направлении, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, а также нанесли разметку термопластиком.

Верхний слой покрытия дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обеспечивающего функциональные и эксплуатационные преимущества - снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза и в 2-3 раза повышается долговечность покрытия.

Материалы по теме
В Башкирии строится новая дорога, альтернативная трассе М-5В Уфе водителей будут штрафовать за проезд по ремонтируемым дорогамВ Башкирии новая дорога для жителей Иглино обернулась потопом
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48