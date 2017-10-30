В Башкирии отремонтировали участок дорог Уфа-Оренбург

Участок дороги с 27 по 37 километр автомобильной дороги значения Р-240 Уфа-Оренбург введен в эксплуатацию после капремонта, сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».
Дорожники построили и отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, автобусные остановки в каждом направлении, новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение, а также нанесли разметку термопластиком.
Верхний слой покрытия дороги выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, обеспечивающего функциональные и эксплуатационные преимущества - снижаются затраты на содержание и ремонт дорог в 2-4 раза и в 2-3 раза повышается долговечность покрытия.