В администрации главы Башкирии обсудили сокращение президиума горсовета Уфы

- Меня пригласили на встречу с руководителем администрации главы республики Владимиром Нагорным, - пояснил Медиакорсети член президиума горсовета Уфы Иосиф Марач. - Среди прочих вопросов во время беседы Владимир Александрович спросил, что я думаю о перспективе возможного сокращения членов президиума горсовета. По его словам, данная инициатива исходит от председателя горсовета Валерия Николаевича Трофимова. Я ответил, что, на мой взгляд, каждый член президиума наделен своими обязанностями, взаимодействует с определенными комитетами. В целом президиум является вполне рабочей структурой, которой сокращение не пойдет на пользу. Будет ли данный вопрос обсуждаться на завтрашнем заседании горсовета, я не знаю. По крайней мере, в повестке дня заседания президиума он не указан.