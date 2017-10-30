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В администрации главы Башкирии обсудили сокращение президиума горсовета Уфы

30 октября 2017, 16:52
Глава администрации Башкирии Владимир Нагорный провел встречи с рядом депутатов Уфимского горсовета.

Как стало известно Медиакорсети, подобные встречи уже состоялись с членами президиума горсовета Андреем Борисовым, Иосифом Марачем, Русланом Султановым.

- Меня пригласили на встречу с руководителем администрации главы республики Владимиром Нагорным, - пояснил Медиакорсети член президиума горсовета Уфы Иосиф Марач. - Среди прочих вопросов во время беседы Владимир Александрович спросил, что я думаю о перспективе возможного сокращения членов президиума горсовета. По его словам, данная инициатива исходит от председателя горсовета Валерия Николаевича Трофимова. Я ответил, что, на мой взгляд, каждый член президиума наделен своими обязанностями, взаимодействует с определенными комитетами. В целом президиум является вполне рабочей структурой, которой сокращение не пойдет на пользу. Будет ли данный вопрос обсуждаться на завтрашнем заседании горсовета, я не знаю. По крайней мере, в повестке дня заседания президиума он не указан.

Получить оперативный комментарий у председателя горсовета Валерия Трофимова не удалось. Ведущий специалист пресс-службы горсовета Урал Гарипов пояснил, что заседание президиума горсовета, действительно, запланировано на завтра, 31 октября, однако присутствовать там журналистам нельзя.

- В соответствии с регламентом президиума горсовета его заседания носят закрытый характер, - пояснил Урал Гарипов. – Информацией о возможном обсуждении на заседании президиума горсовета вопроса о сокращении числа его членов мы не располагаем.

Напомним, информация о возможных сокращениях в президиуме горсовета стала известна в середине прошлой недели.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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