Девять законов Белковского: Политконсультант Ксении Собчак побывал в Уфе

- Я считаю, что нужна полная легализация языков в национальных регионах. То есть необходимо обязательное преподавание башкирского языка в Башкирии. Это не приведет к отторжению Башкирии от России, а наоборот. Понимаете, чтобы привлечь к себе женщину, надо подарить ей букет цветов. Это не является достаточным условием, но необходимым. То есть, чтобы привлечь регион, ему что-то нужно дать. Ведь все, что сейчас происходит в Каталонии, было описано в 1921 году в книге «Бесхребетная Испания». Каталония отделится от Испании, потому что слишком хорошо живет. Испания не может ничего ей предложить лучшего. Нужно предложить что-то хорошее до того, как возникнет желание отделиться. Изучение национальных языков и есть букет цветов. Но федеральная власть этого не понимает. Нужно ублажать свою жену до того, как она потребует развод.