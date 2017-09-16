Захар Прилепин в Уфе: На войну надо ехать с ощущением счастья

Писатель Захар Прилепин провел вчера, 15 сентября, творческий вечер в Уфе. Встреча с писателем прошла в Башгосфилармонии.
Вначале Захар Прилепин рассказал о своей новой книге «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы». В неё вошли 11 биографий писателей и поэтов Золотого века — от Державина и Давыдова до Чаадаева и Пушкина, людей, которые не только писали книги, но и могли взять оружие в руки, если считали это нужным. Затем он отвечал на вопросы уфимцев. Мы решили передать 10 самых интересных, на наш взгляд, высказываний Захара Прилепина в Уфе.
Пушкин – маркер российской государственности
- Русские классики в сложных ситуациях принимали сторону императора, государства. Такой фразы: «Я Родину люблю, а государство ненавижу» тогда не было.
…Пушкин – маркер российской государственности.
…Когда на Кавказе шли военные действия, Пушкин и Вяземский написали письмо Бенкендорфу с просьбой направить их в действующую армию, но получили отказ. Пушкин уехал в войска самостоятельно. Там он пошел на передовую и поднял казаков в атаку.
О русофобии
- Еще в те времена говорили: «Самое любимое блюдо во Франции – плохие новости из России».
… Русофобия началась с польского восстания 1830-1831 гг. Именно тогда стали говорить, что «русский медведь подавляет независимые государства». Стихи Пушкина «Клеветникам России» обращены к французскому парламенту. Пушкин тогда обратился к Бенкендорфу с просьбой дать ему газету или журнал, он был готов бороться с европейской русофобией.
О семье
- Я влюбился в любимую женщину, и теперь у меня четверо детей от одной жены. Мой друг Елизаров мне говорил: «А у меня один ребенок от четырех жен».
…Сын как-то написал два интересных рэп-текста. А потом спросил: «За что больше платят, за стихи или прозу?». Я ему ответил: «Ни за что». Так он перестал заниматься стихами.
О войне
- Когда я создавал свой батальон (на Донбассе – прим.), я не взял ни одного человека из России. Многие просились. Но кто-то, например, поссорился с женой и хотел ей что-то доказать, от несчастья, одним словом, на войну хотел ехать. Таких у нас там называют «суицидниками». На войну надо ехать в состоянии счастья, а не несчастья.
О людях Донбасса
- Донецкие люди обладают удивительными качествами. Этот стоицизм, когда они не обращают внимания на всю эту истерию с другой стороны, они просто молчат и делают свою работу. Я нахожусь там, потому что это надо «оязычить».
О творчестве
- Литераторы редко над этим задумываются. Эти ответвления кровеносной системы твоего текста – непредсказуемы.
Вот, например, роман «Обитель» - он появился случайно. Друг мой Саша позвал поехать в Соловки, мол, ты напишешь что-нибудь, а я сниму. Делать было нечего, я согласился. Я полгода читал книги про Соловки, фантасмагория какая-то: чекисты и монахи в одном помещении, где-то проводят научные исследования, выращивают розы, где-то кого-то убивают, валят лес. Я оказался в водовороте этих судеб. Было ощущение, что эти люди говорили: «Захар, про нас никто не вспомнит, напиши, как следует». Сначала появился рассказ, потом повесть, потом роман. 144 персонажа. Я знал, что дочь одного из главных героев, начальника лагеря Эйхманса, жива. Хотел с ней встретиться, но не смог ее отыскать. И тогда я придумал эту встречу. В последнем эпизоде книги описал её. Через какое-то время она мне сама написала и никак не могла поверить, что никто из ее родственников про неё мне не рассказывал. Настолько некоторые детали были описаны точно, как у нее.
О православии
- Я считаю, что православие – это суть русской государственности.
О творческих планах
- Год уже не пишу. Живу на Донбассе из последних 3,5 лет – 2,5 года. Но я не могу там находиться, скажем, 10 лет. Понимаю, что писать ближайшие полгода не буду. Хочется написать биографии Лермонтова, Льва Толстого, Бенедиктова, Полежаева, Гумилева и Хлебникова. Когда пишешь о ком-то, ты поселяешь в свою жизнь еще одного человека. Это большое счастье.
.. Хочу написать биографию Есенина, это как минимум два года работы.
О современных писателях, книги которых стоит прочесть
- В России есть писатели, которые станут классиками. Я бы советовал всем прочесть их книги. Это Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Александр Терехов, Михаил Тарковский, Юрий Кузнецов. У нас очень достойная литература.
О своих убеждениях
Мои убеждения складывались в возрасте 16-17 лет. Сейчас мне 42. И они не изменились. Я помню, как в 9-10 лет прочитал книги Степана Злобина про Степана Разина и Салавата Юлаева. Это был не просто детский шок, я потом стал этим заниматься, историей про Разина, Пугачева. Они ведь не просто бунтовали, они шли устанавливать новую государственную власть.
Истории про народные восстания, Болотникова и других, книги «Тихий Дон», «Я пришел дать вам волю» - все это воздействовало.
… Это все воспроизводимые типы людей, лихие, весёлые люди. На Донбассе в моем батальоне 15 национальностей, там такие люди. Я чувствую себя абсолютно счастливым рядом с ними. И это перевешивает многомесячные расставания с моими детьми, которых я обожаю.