Захар Прилепин в Уфе: На войну надо ехать с ощущением счастья

Вот, например, роман «Обитель» - он появился случайно. Друг мой Саша позвал поехать в Соловки, мол, ты напишешь что-нибудь, а я сниму. Делать было нечего, я согласился. Я полгода читал книги про Соловки, фантасмагория какая-то: чекисты и монахи в одном помещении, где-то проводят научные исследования, выращивают розы, где-то кого-то убивают, валят лес. Я оказался в водовороте этих судеб. Было ощущение, что эти люди говорили: «Захар, про нас никто не вспомнит, напиши, как следует». Сначала появился рассказ, потом повесть, потом роман. 144 персонажа. Я знал, что дочь одного из главных героев, начальника лагеря Эйхманса, жива. Хотел с ней встретиться, но не смог ее отыскать. И тогда я придумал эту встречу. В последнем эпизоде книги описал её. Через какое-то время она мне сама написала и никак не могла поверить, что никто из ее родственников про неё мне не рассказывал. Настолько некоторые детали были описаны точно, как у нее.