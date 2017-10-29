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Жители Башкирии пострадали в крупном ДТП возле Сургута

29 октября 2017, 12:29
Требуется помощь в сборе средств.

Вчера, 28 октября, стало известно о том, что две семьи из Башкирии пострадали в ДТП в районе города Сургута. В дорожной аварии пострадали две семьи – Габбасовых и Яруллиных. Они недавно переехали на север в поисках лучшей жизни, и вот теперь попали в беду. Сообщение появилось в группе «Подслушано в Старокуручево». Просьбы о сборе средств для пострадавших появились в группах соцсетей в Сургуте и Башкирии.

Как сообщил Медиакорсети муж пострадавшей в ДТП молодой женщины Альберт Габбасов, его жена Гузель на вертолете была доставлена в Сургутскую клиническую больницу.

- Она находится в стабильно тяжелом состоянии. Необходимы средства для проживания родственников в общежитии при больнице. Огромное спасибо всем, кто сможет помочь, - сообщил Альберт.

В семье Яруллиных пострадала трехлетняя девочка, ее прооперировали и тоже направили в Сургутскую клиническую больницу. Девочка находится в реанимационном отделении, маму к ней не допускают. Необходимы памперсы, дополнительное питание, оплата проживания мамы в общежитии при больнице.

Номер карты Альберта Габбасова 4276 6724 0986 3326. Телефон для связи .89821522769 (сестра пострадавшей Регина).

Номер карты отца пострадавшей трехлетней девочки 4276674038824745 и телефон для связи 89963284991 (Дeнис Яруллин).

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