Жители Башкирии пострадали в крупном ДТП возле Сургута

Вчера, 28 октября, стало известно о том, что две семьи из Башкирии пострадали в ДТП в районе города Сургута. В дорожной аварии пострадали две семьи – Габбасовых и Яруллиных. Они недавно переехали на север в поисках лучшей жизни, и вот теперь попали в беду. Сообщение появилось в группе «Подслушано в Старокуручево». Просьбы о сборе средств для пострадавших появились в группах соцсетей в Сургуте и Башкирии.
Как сообщил Медиакорсети муж пострадавшей в ДТП молодой женщины Альберт Габбасов, его жена Гузель на вертолете была доставлена в Сургутскую клиническую больницу.
- Она находится в стабильно тяжелом состоянии. Необходимы средства для проживания родственников в общежитии при больнице. Огромное спасибо всем, кто сможет помочь, - сообщил Альберт.
В семье Яруллиных пострадала трехлетняя девочка, ее прооперировали и тоже направили в Сургутскую клиническую больницу. Девочка находится в реанимационном отделении, маму к ней не допускают. Необходимы памперсы, дополнительное питание, оплата проживания мамы в общежитии при больнице.
Номер карты Альберта Габбасова 4276 6724 0986 3326. Телефон для связи .89821522769 (сестра пострадавшей Регина).
Номер карты отца пострадавшей трехлетней девочки 4276674038824745 и телефон для связи 89963284991 (Дeнис Яруллин).