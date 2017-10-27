В Башкирии закрыли незаконный салон микрозаймов

В январе 2017 года предприниматель открыла в Балтачевском районе в селе Старобалтачево «Центр микрозаймов» выдала гражданам 130 потребительских кредитов без регистрации фирмы в установленном порядке и включения ее в госреестр ЦБР, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.