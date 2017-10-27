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В Башкирии закрыли незаконный салон микрозаймов

27 октября 2017, 12:09
На предпринимателя возбудили административное дело и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

В январе 2017 года предприниматель открыла в Балтачевском районе в селе Старобалтачево «Центр микрозаймов» выдала гражданам 130 потребительских кредитов без регистрации фирмы в установленном порядке и включения ее в госреестр ЦБР, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Коммерсант требования законодательства о регистрации проигнорировала и незаконно занималась потребительским кредитованием. Заведено административное дело по статье «Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов». Судья оштрафовал предпринимателя на 20 тысяч рублей.

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