В Башкирии ищут серийного маньяка, засветившегося на всю страну

МВД Башкирии по просьбе своих коллег из Санкт-Петербурга разыскивает подозреваемого в совершении серии изнасилований.
По версии следствия, мужчина совершал нападения на женщин в Самарской, Владимирской и Ленинградской областях и под угрозой убийства насиловал своих жертв. Полицейские считают, что подозреваемый может скрываться на территории Башкирии. Попытка одной из девушек убежать от маньяка попала в объектив камеры наблюдения.
Стражи порядка просят всех, кто располагает информацией о данном гражданине, сообщать по телефонам: 8-952-212-56-77, 8 (812) 573-65-86.