В Уфе задержали маньяка, чуть не изнасиловавшего десятиклассницу в школьном дворе

Дикое происшествие случилось в столице Башкирии 5 октября напротив дома № 2 на улице Бикбая. 44-летний мужчина подстерег жертву за металлическими гаражами, и, угрожая подростку ножом, попытался удовлетворить свою похоть, сорвав с несчастной одежду. Но, к счастью, девочка спаслась благодаря случайному прохожему. Скорее всего, злодей заранее наметил понравившуюся ему десятиклассницу и поджидал ее во дворе школы. Возможно, бандит и убил бы школьницу, но гулявший рядом горожанин с собакой спугнул налетчика.
Маньяка разыскивали почти месяц, но поиски завершились успехом полицейских – изверг проживал в микрорайоне Сипайлово и ранее был судим за убийство при превышении необходимых пределов самообороны.
Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»). В случае, если суд признает мужчину виновным, насильнику грозит до 20 лет лишения свободы. Фемида посчитала необходимым взять извращенца под стражу до начала судебного процесса.
В последние несколько месяцев в Уфе регистрируется большое число сексуальных преступлений, в том числе и против детей. Причина извращенной разнузданности может крыться в ослаблении надзора и контроля за людьми, имеющими сексуальные отклонения.
Так, 19 октября в Уфе задержали парня, приехавшего в столицу Башкортостана из Чекмагушевского района и нападавшего на девочек-подростков в подъездах. До того, как сельский маньяк попался полицейским, он успел совершить развратные действия с двумя 13-летними школьницами в домах, расположенных на улице Королева и Зорге.