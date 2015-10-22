mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе задержали маньяка, чуть не изнасиловавшего десятиклассницу в школьном дворе

22 октября 2015, 21:44
Правоохранители Башкирии сумели разыскать и задержать мужчину, напавшего на 17-летнюю ученицу школы № 29, что располагается в уфимском микрорайоне Сипайлово. Злодей, отсидевший за убийство, намеревался изнасиловать девушку. Но не сумел довести свой гнусный умысел до конца, так как маньяка спугнул прохожий, вышедший погулять с собакой. При этом преступник успел нанести школьнице ножевые ранения.

Дикое происшествие случилось в столице Башкирии 5 октября напротив дома № 2 на улице Бикбая. 44-летний мужчина подстерег жертву за металлическими гаражами, и, угрожая подростку ножом, попытался удовлетворить свою похоть, сорвав с несчастной одежду. Но, к счастью, девочка спаслась благодаря случайному прохожему. Скорее всего, злодей заранее наметил понравившуюся ему десятиклассницу и поджидал ее во дворе школы. Возможно, бандит и убил бы школьницу, но гулявший рядом горожанин с собакой спугнул налетчика.

Маньяка разыскивали почти месяц, но поиски завершились успехом полицейских – изверг проживал в микрорайоне Сипайлово и ранее был судим за убийство при превышении необходимых пределов самообороны.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете Башкирии, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование несовершеннолетней»). В случае, если суд признает мужчину виновным, насильнику грозит до 20 лет лишения свободы. Фемида посчитала необходимым взять извращенца под стражу до начала судебного процесса.

В последние несколько месяцев в Уфе регистрируется большое число сексуальных преступлений, в том числе и против детей. Причина извращенной разнузданности может крыться в ослаблении надзора и контроля за людьми, имеющими сексуальные отклонения.

Так, 19 октября в Уфе задержали парня, приехавшего в столицу Башкортостана из Чекмагушевского района и нападавшего на девочек-подростков в подъездах. До того, как сельский маньяк попался полицейским, он успел совершить развратные действия с двумя 13-летними школьницами в домах, расположенных на улице Королева и Зорге.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48