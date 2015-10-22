В Уфе задержали маньяка, чуть не изнасиловавшего десятиклассницу в школьном дворе

Дикое происшествие случилось в столице Башкирии 5 октября напротив дома № 2 на улице Бикбая. 44-летний мужчина подстерег жертву за металлическими гаражами, и, угрожая подростку ножом, попытался удовлетворить свою похоть, сорвав с несчастной одежду. Но, к счастью, девочка спаслась благодаря случайному прохожему. Скорее всего, злодей заранее наметил понравившуюся ему десятиклассницу и поджидал ее во дворе школы. Возможно, бандит и убил бы школьницу, но гулявший рядом горожанин с собакой спугнул налетчика.