Москву снова попросили восстановить истину в деле с землей под "Кроношпан"

31.12.2009 года вышло постановление администрации Уфимского района за № 2659 о бесплатной приватизации земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения АКХ «Кириллово», и в приложении к этому постановлению был приложен список 616 человек, имеющих право на бесплатное однократное получение земельного пая на землях данной Ассоциации. Оригинал этого постановления был выдан каждому из них. Однако юридически неграмотные пайщики не спешили оформить землю в свою собственность. И через два года, 09.09.2011 года, муниципалитет вынес другое постановление, позволившее утвердить проект границ земельных участков общей площадью 2 456, 08 га, прекратив право постоянного (бессрочного) пользования АКХ «Кириллово» на данные земельные участки согласно прежнему списку. Поводом для такого постановления стало решение суда по иску от 12 человек, просивших добавить их в список пайщиков, и два заявления, где одно - от частного лица, а другое в адрес главы района о необходимости поделить исходный участок на 12 полей - от агенства землеустройства и архитектуры.