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Фестиваль «Соцветие дружбы» собрал лучших маленьких артистов Уфы

27 октября 2017, 10:18
Лучшим стал ансамбль народного танца «Жемчужина» из уфимской школы № 119.

Вчера, 26 октября, в уфимском Городском дворце культуры были подведены итоги фестиваля национальных культур народов Башкирии«Соцветие дружбы». Как сообщили в администрации Уфы, Гран-при получил ансамбль народного танца «Жемчужина», организованный при школе № 119, им руководит Фариха Муратшина.

По данным организаторов, каждый год в отборочном туре фестиваля принимают участие около 1,5 тысячи детей, представляющих более сотни творческих детских коллективов общеобразовательных учреждений, музыкальных и воскресных школ, детских садов и подростковых клубов.

В этом году в концертную программу гала-концерта «Соцветия дружбы» вошли 46 коллективов. Весь вечер на сцене зрители рукоплескали вокальным, хоровым, инструментальным, хореографическим, а также поэтическим номерам.

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