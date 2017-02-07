Адвокаты Урала Рахимова просят суд частично прекратить дело

Адвокаты Урала Рахимова - сына первого президента Башкирии Муртазы Рахимова подали ходатайство о частичном прекращении уголовного дела в отношении своего подзащитного из-за истечения срока давности, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Макаренко. По словам юриста, этот эпизод касается хищения акций «Башнефти» и отметил, что срок давности по нему истек еще в декабре 2016 года.