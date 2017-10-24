Черный список: почему предпринимателям в Башкирии блокируют счета в банках

- Это тоже занимает время, то есть я должен вместо того, чтобы идти работать, бежать в банк, - говорит он. - А что делать, если не можешь принести это письмо, человек ведь может в отъезде быть. Он часто не может именно в этот же день, когда его попросили принести документы, взять и принести их. Они пишут, когда нужно принести подтверждение, и сроки очень сжатые. И так делают все банки, и ссылаются они на Центробанк и Росфинмониторинг. Они говорят: мы готовы с вами работать, но у нас такие-то проблемы (с Росфинмониторингом и Центробанком – прим.ред.)